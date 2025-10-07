Juicio por explotación: una acusada defendió al líder de la secta rusa

Una acusada defendió hoy a Konstantin Rudnev, el líder de la supuesta secta rusa que explotaba sexualmente a mujeres en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, y se esperan más declaraciones.

De acuerdo a la información que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, la imputada, que se presentó como la mujer del único detenido, “se basó en defenderlo a él”.

Fuentes del caso informaron que la implicada, cuya identidad se encuentra bajo reserva, “dijo cosas que no se condicen con las pruebas en la causa” y “habló sobre cuestiones de la libertad de expresión”.

Durante la declaración, que duró casi cinco horas, la acusada se negó a responder preguntas de la Fiscalía y contestó interrogaciones formuladas por sus defensores.

Además, otras tres mujeres no pudieron comparecer por “falta de tiempo”. En tanto, el 15 o 16 de octubre se llevaría a cabo otra audiencia ya que Rudnev permanecerá arrestado con prisión preventiva hasta el 1 de diciembre de 2025 y todavía continúa la pesquisa para determinar las responsabilidades.

Respecto a los otros 20 sospechosos, 19 mujeres y un hombre, fueron excarcelados el 7 de abril pasado, pero continúan ligados a la causa y siguen respetando las medidas cautelares impuestas.

La causa se inició en marzo, cuando una joven rusa de 22 años dio a luz en un hospital de Bariloche. La investigación sostiene que el nacimiento tenía como fin registrar al bebé como hijo de Rudnev, para que el recién nacido obtuviera la nacionalidad argentina y el líder de la secta evadiera un pedido de captura internacional emitido por la República de Montenegro.