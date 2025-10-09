Atacó a tiros a tres personas y fue detenido cuatro meses después en un control policial

Un hombre fue imputado por intentar asesinar a tres personas en la vía pública en el barrio Gran Neuquén y permanecer prófugo durante cuatro meses, hasta ser detenido recientemente en un operativo policial.

El hecho ocurrió el 5 de junio de este año, cerca de la medianoche, cuando el acusado - identificado como C.A.M.- llegó en moto junto a otro hombre no identificado hasta la intersección de Pizzarro y Rodhe. Allí, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó al menos diez veces contra tres personas que estaban en la vereda, con la clara intención de matarlas, según detalló la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Carolina Gutiérrez.

Las víctimas resultaron gravemente heridas: uno de ellos recibió disparos en la cabeza y el ojo derecho, otro sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo y el tercero fue alcanzado en el antebrazo derecho. Los tres fueron trasladados de urgencia a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón, donde lograron salvar sus vidas gracias a la rápida asistencia recibida.

Tras el ataque, C.A.M se dio a la fuga. La Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal iniciaron una investigación que incluyó una orden de detención vigente durante meses. Finalmente, el 6 de octubre, un efectivo policial lo reconoció durante un operativo de control en calle Belgrano. Al recibir la voz de alto, el acusado intentó escapar a bordo de un Volkswagen Vento, pero fue interceptado y demorado en las inmediaciones.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este martes, C.A.M. fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tres hechos en concurso real y en calidad de autor.

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica por cuatro meses, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. La jueza de garantías Carina Álvarez hizo lugar al pedido, además de imponerle la prohibición de contacto con las víctimas. El mismo plazo fue fijado para completar la investigación.