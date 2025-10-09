¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 09 de Octubre, Neuquén, Argentina
EN ALERTA

Operativo por presunto explosivo en el centro de Allen: las cámaras captaron a un joven sospechoso

La policía acordonó calle Tomás Orell tras el hallazgo de un artefacto sospechoso en un cesto de basura. Bomberos y brigadas especiales trabajan en el lugar. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que dejó el objeto durante la madrugada

Por Fabian Rossi
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 11:57
El hombre fue captado por las cámaras de seguridad

Un importante operativo de seguridad se desplegó esta mañana en pleno centro de Allen, sobre calle Tomás Orell al 400, luego de que comerciantes alertaran a las autoridades por la presencia de dos posibles artefactos explosivos en un cesto de basura. El hallazgo fue realizado por trabajadores, quienes notaron un objeto sospechoso y dieron aviso inmediato a la policía. Según las primeras versiones, se trataría de dos artefactos de tipo casero, con características similares a una bomba molotov.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y del Gabinete de Criminalística, quienes procedieron a acordonar el sector y cortaron el tránsito como medida preventiva. La zona estuvo cerrada mientras se desarrolló el operativo y se solicitó a los vecinos evitar circular por el área hasta nuevo aviso. El despliegue incluyó la activación de protocolos de seguridad urbana y la intervención de equipos técnicos para evaluar el riesgo real del objeto encontrado. Asimismo, intervino la fiscalía descentralizada, a cargo de Laura Olea. 

El tránsito estuvo cortado mientras trabajaron los Bomberos Voluntarios

Fuentes policiales confirmaron que, tras revisar las cámaras de seguridad se pudo observar a un joven que, durante la madrugada, extrajo un elemento de su mochila y lo depositó en el cesto donde más tarde sería detectado el presunto explosivo. Las imágenes ya fueron incorporadas a la investigación y se trabaja en la identificación del sospechoso, que habría actuado en solitario. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque se evalúa si el artefacto tenía capacidad de detonación o si se trató de una amenaza simulada.

 

