Operativo por presunto explosivo en el centro de Allen: las cámaras captaron a un joven sospechoso

Un importante operativo de seguridad se desplegó esta mañana en pleno centro de Allen, sobre calle Tomás Orell al 400, luego de que comerciantes alertaran a las autoridades por la presencia de dos posibles artefactos explosivos en un cesto de basura. El hallazgo fue realizado por trabajadores, quienes notaron un objeto sospechoso y dieron aviso inmediato a la policía. Según las primeras versiones, se trataría de dos artefactos de tipo casero, con características similares a una bomba molotov.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y del Gabinete de Criminalística, quienes procedieron a acordonar el sector y cortaron el tránsito como medida preventiva. La zona estuvo cerrada mientras se desarrolló el operativo y se solicitó a los vecinos evitar circular por el área hasta nuevo aviso. El despliegue incluyó la activación de protocolos de seguridad urbana y la intervención de equipos técnicos para evaluar el riesgo real del objeto encontrado. Asimismo, intervino la fiscalía descentralizada, a cargo de Laura Olea.

El tránsito estuvo cortado mientras trabajaron los Bomberos Voluntarios

Fuentes policiales confirmaron que, tras revisar las cámaras de seguridad se pudo observar a un joven que, durante la madrugada, extrajo un elemento de su mochila y lo depositó en el cesto donde más tarde sería detectado el presunto explosivo. Las imágenes ya fueron incorporadas a la investigación y se trabaja en la identificación del sospechoso, que habría actuado en solitario. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque se evalúa si el artefacto tenía capacidad de detonación o si se trató de una amenaza simulada.