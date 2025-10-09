Un hombre fue imputado por comercializar droga desde una vivienda en la ciudad de Neuquén, donde cumplía prisión domiciliaria, utilizando una ventana del primer piso y una zapatilla como medio para entregar la sustancia a los compradores.

La fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo acusaron formalmente a E.E.R.M. por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la cercanía a un establecimiento educativo, además de abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego. La jueza de garantías Carina Álvarez avaló los cargos y dictó prisión preventiva por cuatro meses, además de disponer la clausura del domicilio allanado.

Según la investigación, que comenzó en marzo tras denuncias anónimas de vecinos realizadas mediante el canal del Ministerio Público Fiscal, el acusado vendía droga desde una ventana del primer piso, arrojando en algunos casos una zapatilla con el contenido adentro. Las transacciones se realizaban en distintos horarios, aunque con mayor frecuencia por las noches y madrugadas.

En el allanamiento realizado el 7 de octubre, se secuestraron más de 12 gramos de droga entre cocaína y marihuana, dos balanzas de precisión con restos de cocaína y un revólver calibre 22 escondido bajo un colchón. Además, se contabilizaron al menos 190 transacciones registradas en el período investigado.

La vivienda está ubicada a solo 50 metros de una escuela primaria y secundaria, lo que agrava la imputación. También se comprobó que, en el contexto de estas operaciones, hubo disturbios frecuentes y un hecho de violencia grave: el 4 de abril, el imputado habría efectuado disparos hacia un comprador desde el interior de la casa.

Además del acusado principal, fue imputada una mujer identificada como L.L.L., quien actuaba como partícipe secundaria y realizaba entregas a domicilio y también llevaba droga a personas detenidas durante días de visita, según surge de escuchas telefónicas.

Ciudad Judicial de Neuquén.

Ninguno de los acusados tiene empleo registrado, pero se detectaron movimientos de entre 6 y 19 millones de pesos en sus billeteras virtuales, según informes presentados por el MPF. La vivienda quedó clausurada por cuatro meses, mientras se avanza con la investigación y se determina el destino del inmueble.