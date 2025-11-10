Un empleado de mantenimiento de 65 años falleció este lunes por la mañana luego de descompensarse al descubrir que la empresa donde trabajaba había sido asaltada durante la madrugada, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El hecho ocurrió en una fábrica de paneles solares y tecnologías renovables ubicada sobre Sánchez de Loria al 2000, donde un grupo de delincuentes ingresó durante la noche tras forzar una reja y romper un vidrio de la puerta principal. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, al menos cuatro ladrones permanecieron varios minutos dentro del predio y luego escaparon con rumbo desconocido.

Cerca de las 7 de la mañana, el trabajador llegó para iniciar su jornada habitual y se encontró con el escenario del robo. Al advertir lo sucedido, se descompensó, cayó por una escalera y sufrió heridas que derivaron en su fallecimiento. Otro empleado lo encontró minutos después y dio aviso inmediato al SAME, que lo trasladó de urgencia al Hospital Penna, donde finalmente se confirmó su muerte.

Fuentes policiales precisaron que las primeras pericias descartaron cualquier enfrentamiento entre el hombre y los delincuentes. En el lugar intervino personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y la Unidad Fiscal de Flagrancia Sur, que investiga el robo y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Debido al operativo, la calle Sánchez de Loria permaneció cortada entre avenida Chiclana y Brasil durante la mañana.