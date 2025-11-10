“No veo el porqué del daño”: qué dijo el dueño de los tres vehículos incendiados frente a su propia concesionaria

El fuego que rompió la madrugada

El silencio del Bajo neuquino se interrumpió a las 2:50 de la mañana, cuando una intensa columna de humo comenzó a elevarse sobre la esquina de Luis Beltrán y Gatica, en el barrio Villa Florencia.

En cuestión de minutos, tres vehículos —dos utilitarios y una camioneta— quedaron envueltos en llamas frente a una concesionaria de autos. Las imágenes del incendio rápidamente circularon por los grupos vecinales, generando alarma y desconcierto.

El comisario Juan Molina, jefe del cuartel central de Bomberos, confirmó que tres dotaciones trabajaron durante más de una hora para evitar que el fuego alcanzara una vivienda contigua y el local comercial. “Por la magnitud del incendio, fue necesaria la colaboración de los cuarteles 2 y 6”, explicó.

“No veo el porqué del daño”

El dueño de los rodados, Maximiliano, relató en diálogo con La Red Neuquén lo ocurrido y dejó entrever la incertidumbre que rodea al hecho.

“Dicen que como a las tres de la mañana paró una camioneta y se bajaron cuatro personas con nafta. Los rociaron y se fueron. Tenemos cámaras de los vecinos, en la esquina y en frente, vamos a revisar si se puede ver algún dominio”, explicó.

“No me explico por qué. No tengo problema con nadie, no veo el porqué del daño que me hicieron”, agregó.

El hombre confirmó que los tres vehículos eran de su propiedad y estaban estacionados frente a su concesionaria:

“Se incendió una camioneta y dos camiones. Los tres son míos, así que fue intencional”.

Ataque planificado: las cámaras bajo la lupa

Según los primeros relevamientos policiales, las cámaras de seguridad captaron a cuatro personas descendiendo de una camioneta y rociando los rodados con combustible antes de huir del lugar.

El departamento de Siniestros y Judiciales trabaja en el análisis de esos registros para identificar a los autores del hecho.

Miedo y sospechas en el Bajo

En el barrio, el clima es de preocupación y malestar. Días atrás otro vehículo fue incendiado en calle Santa Teresa, lo que generó temor por una posible escalada de ataques intencionales en distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, la investigación continúa. Los bomberos y peritos judiciales realizan tareas de rigor sobre los restos de los vehículos, mientras la fiscalía analiza los registros fílmicos para intentar determinar quiénes estuvieron detrás del ataque que dejó a toda una cuadra en vilo.