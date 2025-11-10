Este lunes, en los tribunales de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un joven oriundo de Fernández Oro por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Según la acusación, el hecho ocurrió en la plaza del barrio Parque cuando el imputado, junto con otra persona aún no identificada, apuntó con un arma a un joven que se encontraba acompañado de su pareja. Bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta marca Honda de 250 cc y luego escaparon del lugar.

La calificación legal y los fundamentos

La Fiscalía encuadró el hecho bajo la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, conforme a los artículos 166 inciso 2, primer párrafo y 45 del Código Penal.

El fiscal del caso argumentó que existían elementos suficientes para sostener la imputación y solicitó la prisión preventiva del acusado por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La postura de la Defensa Pública

Por su parte, la Defensa Pública cuestionó la calificación legal del hecho, al sostener que no se secuestró ningún arma de fuego durante el procedimiento. En consecuencia, solicitaron que se reformule la acusación bajo una figura penal menos gravosa.

A pesar de los planteos defensivos, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Prisión preventiva por un mes

El magistrado resolvió imponer una prisión preventiva de un mes al acusado, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación en caso de permanecer en libertad.

Durante ese lapso, el MPF continuará reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación del robo agravado y determinar la participación del segundo implicado.