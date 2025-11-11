Un trágico accidente ocurrido en el centro de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, dejó como saldo la muerte de un motociclista de 46 años, quien fue embestido y aplastado contra un árbol por el conductor de un camión con remolque, luego de una fuerte discusión que mantuvieron durante varias cuadras.

La víctima, identificada como Diego Maximiliano Marianache, circulaba en su moto Motomel 150 cc por la avenida España, entre las calles Mitre y Belgrano, cuando se produjo el altercado con el conductor del camión, Miguel José Mele, de 58 años. Testigos aseguran que durante la discusión, Marianache habría golpeado uno de los espejos o la carrocería del camión.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, el camionero, aparentemente enojado, comenzó a cerrar el paso al motociclista, llevándolo hacia el cordón derecho de la calle. En ese momento, Marianache perdió el control de su moto y terminó impactando violentamente contra un árbol. A raíz del fuerte golpe, el motociclista murió en el acto.

El comportamiento del conductor del camión tras el accidente generó indignación entre los testigos. Luego de la colisión, Mele detuvo su vehículo sobre la vereda, descendió para observar el estado de la víctima y, en lugar de asistirla, volvió a subir al camión y continuó su camino. Los testigos, consternados por su actitud, alertaron rápidamente al 911.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraron claramente la maniobra de Mele y la reacción posterior del conductor, fueron clave para que la Justicia decidiera imputarlo por homicidio. La situación del camionero se complicó aún más con la divulgación de estas pruebas visuales, lo que derivó en la acusación formal.