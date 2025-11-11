Alertan por estafas en nombre del Hospital Castro Rendón: la Cooperadora no cobra en los domicilios

La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón aclaró que no realiza ningún tipo de cobranza en los domicilios. Desde mediados de año, todas las donaciones se realizan a través de los canales digitales (transferencias bancarias y las distintas opciones de Mercado Pago).

Ante esta situación, desde la cooperadora pidieron a los vecinos de la ciudad de Neuquén estar alertas "para no caer en ninguna estafa ya que nadie puede cobrar dinero en efectivo o de otra manera visitando domicilios particulares". En caso que esto suceda pidieron contactarse con la Cooperadora a través del correo info@cooperadorahospitalneuquen.org.ar o directamente vía Whatsapp al 299 604-5975.

Por otra parte, destacan que aquellos vecinos que quieran colaborar y donar para que la Cooperadora pueda continuar realizando tareas con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes, pueden hacerlo a través de las distintas opciones. A través de Mercado Pago, a través del alias cooperadorahpn o el CVU 0000003100001060352014. También por Mercado Pago al número 2996045975.