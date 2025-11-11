¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
A tener cuenta

Alertan por estafas en nombre del Hospital Castro Rendón: la Cooperadora no cobra en los domicilios

Desde la Cooperadora aclararon que no realiza cobranzas puerta a puerta y que todas las donaciones se hacen por canales digitales oficiales. Pidieron a los vecinos estar atentos para evitar fraudes.

Por Redacción

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 10:35
La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón aclaró que no realiza ningún tipo de cobranza en los domicilios. Desde mediados de año, todas las donaciones se realizan a través de los canales digitales (transferencias bancarias y las distintas opciones de Mercado Pago).

Ante esta situación, desde la cooperadora pidieron a los vecinos de la ciudad de Neuquén estar alertas "para no caer en ninguna estafa ya que nadie puede cobrar dinero en efectivo o de otra manera visitando domicilios particulares". En caso que esto suceda pidieron contactarse con la Cooperadora a través del correo info@cooperadorahospitalneuquen.org.ar o directamente vía Whatsapp al 299 604-5975.

Por otra parte, destacan que aquellos vecinos que quieran colaborar y donar para que la Cooperadora pueda continuar realizando tareas con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes, pueden hacerlo a través de las distintas opciones. A través de Mercado Pago, a través del alias cooperadorahpn o el CVU 0000003100001060352014. También por Mercado Pago al número 2996045975.

