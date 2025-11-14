Deportación ejecutada en el paso Pino Hachado

Dos ciudadanos chilenos fueron trasladados desde Neuquén hasta el Complejo Fronterizo Pino Hachado, donde se concretó su expulsión. El procedimiento fue realizado por la Dirección Nacional de Migraciones, con acompañamiento de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes hicieron la entrega formal a la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco.

La medida se aplicó luego de que ambos cumplieran condenas en territorio argentino por prostitución infantil y acoso sexual, delitos que motivaron la intervención de los organismos de control migratorio.

Custodia, traslado y entrega a la PDI chilena

El operativo se desarrolló bajo los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Los dos condenados cruzaron la frontera escoltados y fueron recibidos por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, que realizó la verificación institucional correspondiente al ingreso.

Según detalló el organismo chileno, los individuos habían sido beneficiados con una pena sustitutiva de expulsión, lo que reemplazó el cumplimiento total de sus condenas en el sistema penitenciario argentino.

Continuarán bajo evaluación en Chile

Una vez en Temuco, la PDI informó que ambos ciudadanos quedaron bajo evaluación administrativa, sin requerimientos judiciales activos en Chile. Sin embargo, continuarán sometidos a los protocolos internos de control aplicados a personas con antecedentes de delitos sexuales.

Con esta expulsión, las autoridades argentinas dieron por finalizado el trámite administrativo y judicial en el país.