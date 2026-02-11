La policía neuquina logró recuperar una motocicleta robada en la ciudad de Plaza Huincul, luego de que fuera abandonada en la esquina de Chaco y Senillosa, en el barrio Otaño. La moto, una Gilera modelo VC 150 de color negro, había sido sustraída horas antes del hallazgo.

El procedimiento se desarrolló el martes por la noche, cuando personal de la Dirección Seguridad La Comarca realizaba recorridas preventivas en el marco de una investigación sobre hurtos de ciclomotores. Durante las tareas de vigilancia, los efectivos detectaron la presencia de la moto en aparente estado de abandono en la mencionada intersección.

Al proceder a la verificación del rodado mediante los sistemas informáticos, la policía constató que la moto tenía un pedido de secuestro activo por hurto, originado en una investigación judicial tramitada por la Comisaría Sexta de Plaza Huincul. De inmediato, realizaron averiguaciones en los domicilios cercanos para identificar al propietario o posibles responsables, pero no se obtuvieron resultados positivos.

Finalmente, la motocicleta fue trasladada a la División Investigaciones Cutral Co, donde quedó formalmente secuestrada a la espera de ser restituida a su dueño legítimo. La policía continúa con las tareas de investigación para esclarecer los detalles del robo y dar con los responsables.