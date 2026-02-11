Una semana para planificar y salir

Con el fin de semana largo de Carnaval en el horizonte, el Banco Provincia del Neuquén puso en marcha los “Super Días Carnaval”, una promoción que combina financiación y descuentos en algunos de los rubros más elegidos en esta época del año.

Desde el 10 y hasta el 16 de febrero inclusive, quienes utilicen las tarjetas del banco podrán acceder a condiciones especiales para organizar una escapada, reservar alojamiento o salir a disfrutar de la gastronomía regional.

12 cuotas sin interés y reintegro sin límite

La propuesta incluye 12 cuotas sin interés más un 10% de reintegro sin tope para compras realizadas con tarjeta de crédito Confiable en alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y transporte.

También se podrá optar por hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard del BPN.

El reintegro se verá reflejado en el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito, lo que permite planificar el gasto con mayor previsibilidad y sin sorpresas posteriores.

Turismo y consumo en movimiento

El esquema de beneficios llega en un momento clave de la temporada turística, cuando muchas familias y grupos de amigos definen sus planes para el fin de semana largo.

La posibilidad de financiar en cuotas sin interés y obtener un descuento sin tope amplía el margen para elegir destino, mejorar la experiencia o extender la estadía, impulsando a la vez la actividad en hoteles, restaurantes, agencias y servicios de transporte.

Cómo acceder a la promoción

La promoción es válida únicamente en comercios adheridos. El listado completo, junto con las bases y condiciones, puede consultarse en el sitio oficial del BPN.

En la misma plataforma también se pueden gestionar las tarjetas del banco para quienes quieran sumarse y aprovechar los beneficios vigentes.

Con los “Super Días Carnaval”, el calendario suma una oportunidad concreta para organizar el descanso, recorrer la provincia o planificar un viaje con condiciones que alivian el presupuesto y permiten enfocarse en lo más importante: disfrutar el fin de semana largo.