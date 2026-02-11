La noticia sacudió el mundo del espectáculo: Daniela Celis fue imputada penalmente en una causa que investiga la promoción ilegal de casinos online. La ex participante de Gran Hermano quedó formalmente vinculada a un expediente judicial que busca determinar responsabilidades en la difusión de plataformas de apuestas clandestinas, un tema que en los últimos meses encendió alarmas en la Justicia.

La notificación llegó este martes 10 de febrero y generó un fuerte impacto en la modelo, madre de Laia y Aimé. Lejos de quedarse en silencio, Daniela Celis decidió hacer un descargo público a través de su cuenta de Instagram, donde compartió su versión de los hechos y se mostró visiblemente angustiada por la situación que atraviesa.

“¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 -que no hice- con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que ¡no son míos!”, escribió la panelista, sorprendida por el avance judicial. En su mensaje, insistió en que se trataría de una suplantación de identidad.

Además, redobló la apuesta y denunció: “¡No soy yo! Es una cuenta fandom con más de 400k (400 mil seguidores). Está facturando cifras millonarias con mi imagen”. Con esas palabras, Daniela Celis dejó en claro que considera que terceros estarían utilizando su popularidad para obtener beneficios económicos sin su consentimiento.

La causa en la que quedó involucrada contempla sanciones severas. La Justicia analiza aplicar fuertes multas económicas e incluso penas de prisión si se comprueba la participación directa en la promoción de sitios ilegales. “Yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente. Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026”, lanzó con ironía.

En medio del revuelo, la influencer confirmó que ya trabaja junto a su abogado, Walter Cormace, para encarar su defensa. “Estamos trabajando la defensa junto a mi abogado Walter Cormace”, aseguró, buscando transmitir tranquilidad a sus seguidores mientras avanza el proceso.

No es la única figura salpicada por este tipo de investigaciones. En el listado de imputados también figuran nombres como Wanda Nara, L-Gante, Bárbara Silenzi, Flor Vigna, Sasha Ferro, Lola Tomaszeuski, Mario Laurens, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal, Gabriel Orcellet, Romina Uhrig y Nicolás Voutrinas Fontán, quienes debieron cumplir con pautas judiciales.

Ahora, Daniela Celis enfrenta un 2026 atravesado por la incertidumbre judicial. Mientras la investigación sigue su curso, la influencer apuesta a limpiar su nombre y a demostrar que fue víctima de una maniobra que, según sostiene, “lucran con su imagen” sin su autorización.