La ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió este miércoles, informó el Partido Justicialista (PJ) de esa provincia. “Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresó el PJ Chaqueño.

En el mismo texto se enviaron el pésame a su familia, especialmente a sus hijas Guillermina y Jorgelina y a su hermana ‘Lichi’: “Compartimos la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, añadió el PJ

La historia con Capitanich

Mendoza estuvo casada con el ex gobernador de Chaco y actual senador Jorge Capitanich durante casi dos décadas, entre 1990 y 2009, y con quien tuvo a sus dos hijas. Durante el mandato de su esposo,fue una figura clave e incluso los chaqueños se referían a ella como "cogobernadora".

Su carrera política comenzó cuando fue designada ministra de Salud de la provincia de Chaco, en 2007, y luego fue miembro de la Cámara de Diputados en el bloque peronista entre 2009 y 2017.

Como legisladora provincial presentó un proyecto en el que se buscaba reconocer las funciones de los educadores y establecer un plan plurianual de inserción en el sistema educativo provincial. También impulsó una ley para incluir el menú para celíacos en las todos los restaurantes y casas de comida rápidas.

Los cruces con ‘Coqui’

Sobre su vínculo con Capitanich, que finalizó en octubre de 2009, hubo un tratamiento mediático muy fuerte ya que ambos eran dos figuras importantes de la política nacional: el ex gobernador no sólo le pidió el divorcio sino que le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno provincial, luego de que ella apoyara una protesta piquetera contra su gestión.

Luego de la separación, Mendoza continuó haciendo públicas sus críticas hacia su ex marido.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida”, expresó el PJ de Chaco.