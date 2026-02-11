El complejo termal de Copahue se prepara para vivir un fin de semana largo de carnaval a puro tango, con una agenda cultural gratuita que combinará clases, milongas y un picnic milonguero en un entorno natural único. La propuesta es impulsada por el Ente Provincial de Termas (Eproten) y se desarrollará del 15 al 17 de febrero, integrándose a la oferta turística y de bienestar del destino.

Las actividades estarán a cargo de los reconocidos bailarines Ángel Pérez y Ailén Moccia, quienes ofrecerán instancias pensadas tanto para quienes ya bailan tango como para quienes deseen iniciarse en esta danza tradicional argentina. Las propuestas se realizarán en espacios al aire libre y en el SUM del complejo, según las condiciones climáticas sin suspensiones.

La programación comenzará el 15 de febrero a las 19 con “Conexión tanguera desde cero”, una clase introductoria destinada a personas sin experiencia previa. Luego a las 20, se llevará a cabo una práctica milonguera al aire libre, promoviendo el encuentro y la participación colectiva.

El 16 de febrero las actividades continuarán en el SUM del complejo termal. A las 20 se dictará una clase enfocada en profundizar la conexión y la musicalidad del tango. Más tarde, a las 21, tendrá lugar la Milonga KM5, Noche de gala, concebida como una milonga popular abierta a residentes, trabajadores del complejo y turistas.

El cierre será el 17 de febrero a las 13.30 con un picnic milonguero a la canasta y tandas de tango en el SUM, una propuesta distendida para compartir un almuerzo comunitario y disfrutar del baile en el entorno de las termas.

Esta iniciativa forma parte de la programación de verano que impulsa Eproten, con actividades artísticas, culturales y formativas tanto en las lagunas como dentro del complejo termal. Música en vivo, meditaciones, danzas circulares, talleres y milongas integran una oferta que combina turismo, salud y cultura.

Durante el fin de semana largo, la propuesta de tango se complementará con la actividad termal y con la agenda regional, especialmente con el festival gastronómico "Caviahue Cocina", que se realizará el 15 de febrero en el anfiteatro de Caviahue, fortaleciendo la experiencia turística de ambos destinos. Para más información, los interesados pueden consultar el perfil oficial en Instagram: @termasdeneuquen.