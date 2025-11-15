Un violento episodio se registró en el centro de Allen, cuando el propietario de una conocida regalería, atacó con un machete a un hombre fuera del local.

Según confirmaron fuentes policiales, el comerciante habría reaccionado tras una serie de robos y episodios delictivos ocurridos en la zona. Durante el enfrentamiento, el sujeto sufrió una herida grave en una de sus manos, que terminó cortada.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Allen, donde quedó internado y en observación.

Detención y primeras actuaciones policiales

Personal de la Policía de Río Negro intervino rápidamente y detuvo al comerciante. Los investigadores buscan determinar cómo se originó el altercado y si existían denuncias previas por intentos de robo en el comercio.