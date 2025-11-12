Se disputa la edición 82 de la Vuelta al Valle, tradicional prueba ciclística que se divide en etapas en diferentes localidades. En Allen, un fuerte accidente en el pelotón principal terminó con un gran número de corredores en el suelo, heridos y hospitalizados.

Producto del accidente, que ocurrió en la rotonda de Martín Fierro, los ciclistas tomaron la decisión de dar por anulada la etapa, en conjunto con la organización del evento, que tenía llegada a la localidad de Fernández Oro. según expresaron los competidores, “Ninguna ruta está buena, en los etapas de lomo de burro te movés mucho”.

El circuito fue recorrido previamente, y desde la organización vieron óptima la Ruta 65. Lo cierto es que la velocidad, los lomo de burros, más algunos baches y la ruta angosta, convirtieron complicada la etapa. Según los equipos que llegaron de otras provincias, ya habían visto el peligro de la etapa, con una ruta con poco mantenimiento, y una llegada cercana a una rotonda.

Por su parte, Ricardo Valenzuela, presidente de la Comisión Central Organizadora (CCO) resaltó “una pena lo de la suspensión porque tuvimos muchos accidentes y nos quedamos sin ambulancias por la cantidad de heridos. Ante esto los ciclistas tomaron la decisión de no correr la etapa por el estado de la ruta, y darla por anulada”, expresó.

Claudio Urquiza, ciclista de Catriel, que sufrió la caída, señaló que “después de los lomos de burro se movió todo, los de adelante se cayeron y se vinieron todo abajo” dijo, quien recibió puntos en su brazo derecho, y se salvó de consecuencias mayores producto del casco y el protocolo de caída.

Cabe señalar que la llegada era en Fernández Oro, donde se hizo un podio simbólico para cumplir con el municipio local. “Resaltamos el respeto que se tuvieron todos los corredores ante los chicos golpeados, lo que demuestra que se cuidan entre ellos", dijo Luis Gómez, director y comisario de la competencia.

Desde la organización se comunicó que la etapa fue anulada y se mantendrán los tiempos arrojados en la Etapa 1 que se corrió el martes. Un total de 155 ciclistas habían largado desde Allen. Se espera saber el estado de los ciclistas (más de 10 trasladados al hospital) para determinar cuántos largarán.