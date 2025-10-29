¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 29 de Octubre, Neuquén, Argentina
IMPRUDENCIA AL VOLANTE

Detectaron en Allen un colectivo que circulaba sin habilitación ni la revisión técnica obligatoria

El operativo se realizó frente a la Unidad local del Cuerpo de Seguridad Vial, en coordinación con la Secretaría de Transporte. El rodado quedó a resguardo en la comisaria

Por Fabian Rossi
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 10:44
El colectivo fue secuestrado y quedó a resguardo en la sede del Cuerpo de Seguridad Vial

Durante la tarde de este martes, el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas frente a su Unidad, como parte de las tareas preventivas orientadas a fortalecer la seguridad vial en la ciudad. La tarea se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Transporte de la Provincia y permitió verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte de pasajeros.

Como resultado del procedimiento, se desafectó un vehículo perteneciente a una empresa privada que prestaba servicio de transporte de pasajeros sin la documentación obligatoria. Según se informó, el rodado carecía de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y trasladaba a un pasajero sin la habilitación correspondiente, lo que representa una infracción grave a las disposiciones provinciales en materia de seguridad vial y transporte público.

La Secretaría de Transporte labró el acta de infracción y notificó al responsable de la unidad, mientras que el vehículo quedó alojado frente a la dependencia policial para su resguardo. Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de controles para prevenir situaciones de riesgo y garantizar que los servicios de transporte cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Desde el área de Seguridad Vial se recordó que los operativos se realizan de manera periódica y que apuntan a reforzar la fiscalización en puntos estratégicos de circulación. También se reiteró el llamado a las empresas privadas y conductores particulares para que mantengan la documentación actualizada y respeten las condiciones de habilitación exigidas por la normativa provincial.

 

 

