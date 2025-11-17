Una joven madre que caminaba con su bebé por Barrio Nuevo de Cipolletti terminó al borde de la muerte tras ser atacada por la espalda a puñaladas por la actual novia de su ex, quien ya la había amenazado por redes sociales. La Fiscalía la imputó por tentativa de homicidio y la Justicia impuso medidas para proteger a la víctima.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos, a plena luz del día y sin aviso. La mujer avanzaba con su hijo de ocho meses cuando la agresora apareció por detrás y descargó varias puñaladas directas al torso y la espalda, buscando zonas vitales. Los cortes perforaron los pulmones y la víctima cayó desvanecida en el suelo, apenas a unos centímetros del cochecito.

Mientras la atacante escapaba, los vecinos fueron los primeros en correr, llamaron al 911 y evitar que la mujer muriera allí mismo. Poco después, la Comisaría 45° y el personal médico llegaron para asistirla. El diagnóstico fue brutal: neumotórax bilateral. La salvaron con asistencia respiratoria mecánica>

A medida que avanzó la investigación, surgió lo que muchos sospechaban: la agresora venía hostigándola y amenazándola en redes. No se trató de un arrebato momentáneo; había antecedentes y tensión previa.

Ante esto, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por tentativa de homicidio con una descripción contundente del hecho. La defensa, lejos de negar o relativizar, no objetó ni el relato ni la calificación legal.

Además, la jueza impuso medidas firmes: la acusada no podrá acercarse a menos de 500 metros, no puede mencionarla ni contactarla por ninguna vía, y deberá presentarse dos veces por semana en comisaría. Todo eso regirá durante los cuatro meses que durará la etapa preparatoria.