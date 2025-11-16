El sábado por la tarde se registró un accidente fatal en cercanías a la Ruta Chica, en la zona de Allen, donde un hombre murió tras volcar con su auto. El hecho ocurrió en una calle de ripio, a metros del lugar conocido como cruce García.

En esa zona, un hombre a bordo de un Volkswagen Gol se dirigía hacia desde Ruta Nacional 22 hacia la Ruta Provincial 65, perdió el control de su vehículo y volcó. Por la violencia del siniestro el único ocupante perdió la vida.

Según los primeros testimonios de quienes llegaron al lugar para asistir, el auto circulaba a gran velocidad por el camino de tierra cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y se desvió, volcando al costado del camino. El impacto incluso provocó que la víctima salga despedida del vehículo.

Aunque los vecinos que pasaban por la zona intentarlon ayudarlo, el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de salud y policial trabajaron en el lugar.

Aunque aun se desconoce la identidad de la víctima, se trataría de un hombre mayor con domicilio en la ciudad de Allen.