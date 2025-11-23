El rápido accionar de las autoridades evitó la extensión de un principio de incendio en la zona boscosa de Villa Traful, durante este fin de semana largo. El mismo se desató el viernes por la tarde, cuando distintos organismos debieron asistir para evitar que el fuego se propague en el sector de bosques.

El foco ígneo requirió la movilización inmediata de la División Bomberos Chapelco, Efectivos de la Comisaría N° 51, Brigadistas de Manejo del Fuego y Brigadistas Forestales de Villa La Angostura.

En el lugar del incendio, confirmaron que había un foco activo que inicialmente había afectado un galpón de madera. Las causas del origen aún están siendo investigadas. A partir de esto, el fuego se había expandido por la zona de interfaz, alcanzando a afectar aproximadamente 200 metros cuadrados de vegetación nativa y amenazando el bosque cercano.

Gracias a la coordinación de todas las autoridades, las tareas de extinción y enfriamiento se llevaron a cabo de manera inmediata. Quienes estuvieron a cargo del operativo relataron que las llamas ya habían pasado desde la estructura, donde aparentemente se originaron, hacia el bosque.

Otro foco de mayor magnitud

Además de esta situación, otro incendio forestal fue contenido a tiempo por los Bomberos, quienes trabajaron más de cinco horas. Este se originó en un predio del Ejército Argentino, en el sector de chacras del paraje Michacheo, cerca de Zapala.

El mismo movilizó a brigadistas, bomberos y personal de Defensa Civil durante la tarde y noche del jueves. El fuego generó una densa columna de humo que se extendió hacia el sector este de la ciudad y las áreas rurales cercanas, lo que generó preocupación entre los vecinos.

El Parque Nacional Laguna Blanca indicó que su equipo del ICE fue convocado para colaborar en el operativo, que ya tenía intervención de la División Bomberos de la Policía de Neuquén y Defensa Civil de la Municipalidad de Zapala. En el lugar, los brigadistas desplegaron equipamiento especializado y trabajaron más de cinco horas para apagarlo y evitar que avance.

El control del incendio en ambas situaciones fue fundamental para evitar otro incendio forestal de gran magnitud como los que han ocurrido los últimos veranos en la provincia neuquina. Para este año se ha advertido que las condiciones anticipan un alto riesgo de incendios, tanto por las bajas pecipitaciones, las temperaturas elevadas y la emergencia en sequía, que podrían facilitar el surgimiento de focos ígneos.