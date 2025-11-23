En medio de un clima que vuelve a tensarse, Marcela Tauro sorprendió al revelar en Infama un movimiento que, según ella, Mauro Icardi ya puso en marcha con un objetivo claro: exponer las supuestas mentiras de Wanda Nara. La periodista describió la maniobra como una jugada fuerte, pensada para incomodar a la empresaria y dejarlo a él en una posición de control.

Tauro partió de un análisis más amplio sobre el vínculo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que desde hace meses transita entre reproches, cuestiones judiciales y mensajes cruzados. En ese marco, recordó que la foto de Wanda junto a Johnny Depp habría generado malestar en el futbolista, sobre todo por el viejo paralelo que él hacía entre ella y Amber Heard. Ese detalle fue, para la panelista, la antesala de lo que vendría.

Según Marcela Tauro, la visita reciente de Mauro Icardi a la Argentina no habría sido únicamente para reencontrarse con Francesca e Isabella, sus hijas con Wanda Nara, sino para avanzar con un proyecto que podría cambiar el tono del conflicto. De acuerdo con lo que contó al aire, el delantero habría aprovechado esas jornadas para trabajar en una filmación de alto contenido emocional y mediático.

La periodista relató una versión que empezó a circular entre los allegados al futbolista. “Me dijeron que estos días que él tuvo las niñas, habría filmado algún documental, con todo el entorno familiar, sus hijas, la China, los vecinos… ¡todo! Supuestamente esto es casero, pero con muchos técnicos… ¡muchos!”, aseguró ante la mesa del programa, describiendo un despliegue inesperado.

Marcela Tauro agregó que Mauro Icardi fue visto acompañado por las niñas, la China Suárez y Juanma Cativa en el shopping Paseo Alcorta, donde el armado técnico llamó la atención de los presentes. Para la periodista, esa puesta en escena dejaba entrever que la filmación tenía un propósito más elaborado que una simple reunión familiar registrada con un celular.

Lo más fuerte llegó después, cuando Tauro compartió la hipótesis que más ruido generó. “Desde afuera se podía ver el despliegue. Para mí, está la posibilidad de que él estuviera haciendo algo sobre su propia vida o la de Eugenia, pero… me dijeron otra cosa. Que se viene una venganza con un documental que sería la estocada final para Wanda”, relató, multiplicando las especulaciones.

En esa línea, la panelista añadió un último dato que alimenta la sospecha de un plan mayor. “Había técnicos de muy buen nivel, él se está mostrando más y tiene muchas ganas de hablar. En este documental puede hacerlo”. Así, la versión de una producción audiovisual aparece como un nuevo capítulo en la batalla fría entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una historia que, según esta filtración, está lejos de apagarse.