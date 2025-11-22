En juego la final por el segundo ascenso de la Primera nacional a la Liga Profesional de fútbol. En Rio cuarto, Córdoba, Estudiantes sacó ventaja en la dia ante el Deportivo Madryn, imponiéndose 2-0 en los primero 90´.

La extensa temporada de la segunda categoría del fútbol Argentino llega a su fin. En una serie de 180 minutos, juegan Estudiantes de Rio Cuarto y el Deportivo Madryn, buscando quien acompaña a Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional.

En el primer tiempo de la ida, fue el elenco de Rio Cuarto que manejó mejor la pelota y generó peligro, pero la chance más clara fue de la visita a los 6´cuando en un tiro de esquina falló el arquero y Silba solo de cabeza se lo perdió con el arco a su voluntad.

Para el local Tomás Ferreyra tuvo el primero luego de un disparo que quedó vivo en el área, y en segundo término la mandó por arriba del travesaño.

En el complemento, el trámite parejo se mantuvo, Fue Madryn nuevamente el que sacudió en el área rival, esta vez con una gran jugada colectiva que terminó con Crego reventando el travesaño, minutos más tarde apareció Olivera tapando un mano a mano ante Silba.

A los 16´ llegó la apertura del marcador, pelota parada en mitad de cancha que jugó rápido el león, centro al corazón del área donde hubo combinación de González, terminando con la pelota para “toto” González quien definió ante la salida del arquero para el 1-0.

El elenco local aprovechó el envión y fue a buscar el segundo, chocando en dos oportunidades contra Bonnin, primero con un disparo desde afuera de González y después con un centro de Garnerone que casi la empuja Ferreira para el segundo.

Cerca del final, cuando Madryn había salido del asecho y hasta generaba chances, llegó el segundo para el local, mediante un centro Fontana a la espalda, la pelota pica en el área y Antonini de cabeza primero generó una gran respuesta del 1, pero en el rebote la mandó al fondo para el delirio de los cordobeses.

La revancha será en 7 días en la Patagonia, en el Abel Sastre se definirá el ganador de la serie y quien asciende a primera división si en los 180 minutos empatan, se definirá con disparos en el punto de penal.