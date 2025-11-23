Se corrió la fecha 22 del campeonato mundial de la Fórmula 1. Max Verstappen consiguió un importante triunfo en el Gran Premio de La Vegas y se mantiene en la pelea por el título a falta de dos jornadas.

Tras una largada complicada, donde en el pelotón del fondo hubo toques, despistes e incluso autos cruzados, Max Verstappen aprovechó una floja maniobra de Lando Norris en la primera curva, para arrebatarle el primer lugar y no soltarlo más a lo largo de las 50 vueltas, y estirando aún más la gran definición por el título del mundo.

EL piloto de Red Bull ganó su sexta carrera en la temporada y achicó distancias al líder Lando Norris, quien terminó segundo luego de una pelea intensa ante George Russell de Mercedes.

La gran remontada de la carrera fue la de Kimi Antonelli, quien partió en el puesto 17 y terminó 5to por detrás de Oscar Piastri, quien se aleja de la corona. Charles Leclerc (6°), Carlos Sainz (7°), Isack Hadjar (8°), Nico Hulkenberg (9°) y Lewis Hamilton (10°) completaron la zona de los puntos.

Por su parte, Franco Colapinto padeció la falta de ritmo de su Alpine luego del accidente de la largada, rompiendo un difusor. Con neumáticos duros se mantuvo en la pelea y hasta llegó a estar en el puesto 12, pero luego de pasar por boxes y poner medios, terminó en el puesto 17, culminando en esa colocación, apenas por delante de los pilotos que abandonaron: Stroll, Bortoleto, y Lawson.

Con 58 puntos en disputa, y dos fechas con un sprint, el campeonato está casi sentenciado para Lando Norris, quien acumula 390 con McLaren. Segundo su compañero de equipo Oscar Piastri con 366, y tercero Verstappen, quien acumula 341 unidades.

Próxima fecha, la competencia se traslada a medio Oriente donde la próxima semana se disputará el Gran Premio de Qatar, quedando Abu Dabi como el último escenario de la temporada 2025.