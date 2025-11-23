En un nuevo operativo en Ruta 40 y alrededores, la Policía de Neuquén volvió a secuestrar piezas de pesca, tarros y cañas, lo cual incumplía la Ley Provincial 2.539 de Fauna. Los controles fueron durante este fin de semana XXL, a cargo de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en conjunto con personal de Fauna de la Delegación San Martín de los Andes.

El patrullaje se realizó durante la tarde y noche del 21 de noviembre, abarcando sectores estratégicos de las rutas nacionales 40, 234 y 237, incluyendo las zonas del embalse Piedra del Águila, Alicurá y Malalhuaca.

Destacaron que el operativo se extendió desde las 17 hasta las 5 de la madrugada, con el objetivo controlar actividades de pesca y caza, así como prevenir infracciones vinculadas a la Ley Provincial 2.539 de fauna.

Como resultado del despliegue, se confeccionaron 14 actas por infracción y se procedió al secuestro de 54 piezas de pesca, 15 tarros y 5 cañas, elementos incautados por personal de Guardafaunas.

Un caso reciente similar

Hace algunos días en el kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40 el Destacamento Nahuel Huapi había secuestrado 170 truchas, presuntamente obtenidas del embalse Alicurá, en una Renault Kangoo azul. La cifra sorprendió ya que sobrepasaba ampliamente la cantidad permitida por persona, que es de cinco en ese sector.