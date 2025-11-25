Fueron identificados los dos mendocinos fallecidos en el trágico accidente ocurrido en la madrugada de este martes en la Autopista Los Andes, en Chile. Las víctimas, un matrimonio de Maipú, viajaban junto a sus dos nietos cuando el vehículo en el que se trasladaban chocó de frente con otro automóvil en medio de una zona afectada por densa neblina.

Las autoridades confirmaron que en el Fiat Cronos con patente argentina se desplazaban Víctor Hugo Venturín (65 años) y Elsa Torres (64 años). Venturín era un reconocido odontólogo de Maipú, muy conocido en la localidad por su extensa trayectoria profesional. Ambos murieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto.

En el asiento trasero viajaban dos menores de 11 y 13 años, presuntamente nietos de la pareja, quienes fueron asistidos en el lugar por equipos de emergencia y posteriormente trasladados a centros de salud de Los Andes y San Felipe, donde permanecen internados con riesgo vital.

En el otro vehículo, una SUV chilena, viajaba un único ocupante, un residente local que también murió en el sitio del siniestro.

Las circunstancias del choque

El choque ocurrió alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 24 de la autopista. Las primeras pericias indicaron que la visibilidad era extremadamente baja debido a la neblina que cubría el sector, un factor que pudo haber resultado determinante en la colisión frontal.

Las autoridades de Carabineros continúan trabajando para establecer cómo se produjo la maniobra previa al impacto y determinar las responsabilidades del hecho.