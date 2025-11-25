Benjamín Elías Marín Mendoza se convirtió en el primer condenado en Mendoza por grooming a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado admitió en un juicio abreviado haber acosado a una menor de 13 años, lo que derivó en una condena de tres años de prisión por distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil, homologada por el juez Marco Martinelli.

Según la acusación, Marín Mendoza se conectó a Roblox con el propósito de comunicarse con menores, estableciendo una "relación de amistad" con la adolescente. Una vez que obtuvo su número de teléfono celular, comenzó a solicitarle fotos íntimas. La denuncia se inició cuando la madre de la niña accedió a las conversaciones y confirmó el acoso, conocido como grooming.

Jurisprudencia para tomar medidas

Este hecho marca un precedente en la provincia, siendo el primer caso en que se condena a un adulto por grooming en una plataforma de videojuegos. Además, se sabe que Marín Mendoza ya había sido acusado en 2021 por la difusión de imágenes de menores a través de otra plataforma digital, según registros del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Primer condenado por grooming en Roblox en Mendoza

Qué es Roblox

Roblox es una plataforma con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales aproximadamente un 40% son menores de 12 años. En este entorno, muchos acosadores se hacen pasar por niños o adolescentes para establecer contacto con menores y luego exigirles contenido íntimo.

Como medida preventiva, en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias se decidió bloquear el acceso a Roblox en las escuelas para evitar que los estudiantes ingresen a la plataforma desde las aulas, buscando reducir el riesgo de casos similares.