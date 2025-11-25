Benjamín Elías Marín Mendoza se convirtió en el primer condenado en Mendoza por grooming a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado admitió en un juicio abreviado haber acosado a una menor de 13 años, lo que derivó en una condena de tres años de prisión por distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil, homologada por el juez Marco Martinelli.
Según la acusación, Marín Mendoza se conectó a Roblox con el propósito de comunicarse con menores, estableciendo una "relación de amistad" con la adolescente. Una vez que obtuvo su número de teléfono celular, comenzó a solicitarle fotos íntimas. La denuncia se inició cuando la madre de la niña accedió a las conversaciones y confirmó el acoso, conocido como grooming.
Jurisprudencia para tomar medidas
Este hecho marca un precedente en la provincia, siendo el primer caso en que se condena a un adulto por grooming en una plataforma de videojuegos. Además, se sabe que Marín Mendoza ya había sido acusado en 2021 por la difusión de imágenes de menores a través de otra plataforma digital, según registros del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
Qué es Roblox
Roblox es una plataforma con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales aproximadamente un 40% son menores de 12 años. En este entorno, muchos acosadores se hacen pasar por niños o adolescentes para establecer contacto con menores y luego exigirles contenido íntimo.
Como medida preventiva, en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias se decidió bloquear el acceso a Roblox en las escuelas para evitar que los estudiantes ingresen a la plataforma desde las aulas, buscando reducir el riesgo de casos similares.