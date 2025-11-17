En el Bautista Gargantini de Mendoza, Independiente Rivadavia y Pacífico empataron 2-2 en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Federal Femenina, la vuelta será el domingo 30 en Mitre y Agote.

La competencia federal sufrió modificaciones en la última semana, producto de que AFA, mediante el departamento de Fütbol Femenino, confirmó que no se iba a jugar la instancia final donde los 8 mejores equipos del país se enfrentaban a los de primera en el predio Lionel Andres Messi, la continuidad de la Copa Federal pasó de ser grupal a definición mano a mano.

Ante esto, Pacífico juega los cuartos de final ante las campeonas de Cuyo, Independiente Rivadavia de Mendoza. En la ida, el elenco que dirige Rodrigo Canales sacó un gran empate en un cotejo que comenzó arriba en la primera etapa, y que después debió trabajar para aguantar la diferencia en el complemento.

en 15 días se define el pasaje a semifinales de la competencia

Nazarena Oporto y Marianela González abrieron la cuenta para las decanas, ambos con una gran asistencia de Alanis Ranquehue, mientras que en el complemento Daniela Merlo de cabeza y Luna Tucci desde afuera, lo igualaron para las locales.

Ahora la serie se mida a Mitre y Agote, donde se verán las caras el domingo 30. El elenco que gane se meterá a semifinales de la competencia donde se verá ante las ganadoras de Somisa de San Nicolás vs Juventud Unida de Tandil.