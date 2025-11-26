El silencio pesado de los pasillos del Tribunal roquense se quebró temprano. No era un día más, comenzaba el juicio por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el nene de cuatro años que falleció en julio de 2024 después de una cirugía programada en el Sanatorio Juan XXIII. Y apenas la audiencia abrió, cuatro testigos dejaron en el aire una mezcla de dolor, bronca y acusaciones durísimas contra el anestesiólogo imputado.

La fiscalía, respaldada por la querella que representa a los padres del pequeño, fue directa: “Durante este juicio vamos a demostrar que Valentín murió por impericia y negligencia. El médico no hizo lo que tenía que hacer”. Así, sin vueltas.

Para los acusadores, todo se define en un lapso que hiela la sangre: diez minutos sin registros vitales, según la planilla del monitor multiparamétrico. Diez minutos en los que, según la fiscalía, no hubo control de presión arterial ni de pulsioximetría mientras el nene estaba bajo anestesia.

A las 10:50 del 11 de julio, dicen, Valentín entró en un período “anormal”. Una taquicardia que terminó en hipoxia, una señal que debía ser detectada. Una alerta que, siempre según la acusación, el anestesiólogo “omitió advertir”. El resultado fue devastador: encefalopatía hipóxico isquémica, muerte encefálica, y el final irreversible el 18 de julio.

La primera en declarar fue la mamá de Valentín. Su testimonio, crudo y atravesado por la pérdida, dejó la sala en absoluto silencio. Luego habló la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima, quien acompañó a la familia en las horas más duras. Después llegó el turno del médico de cabecera del niño, y finalmente, uno de los consultores técnicos de la querella, que detalló los informes que sostienen la acusación.

La madre de Valentín declaró en un clima desgarrador dentro de los Tribunales de Roca.

En paralelo, las partes repasaron las pruebas ya acordadas: el allanamiento realizado por Criminalística, la confirmación del lugar de trabajo del anestesiólogo y los estudios toxicológicos e histopatológicos del Laboratorio Forense de Chubut. Todo eso ya está incorporado y será parte de la decisión final.

El juicio sigue este jueves ante un Tribunal unipersonal, y si no aparece ningún imprevisto, los alegatos de clausura serán el viernes 28 de noviembre a las 8:30, donde fiscalía, querella y defensa pondrán todo en la balanza antes del veredicto.