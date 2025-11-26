La jornada de miércoles de Champions League se tiñó de albiceleste con la agónica victoria del Atlético de Madrid por 2-1 ante Inter de Milán en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la quinta fecha de la fase liga. Con un gol de Julián Álvarez y otro tanto en el descuento de José María Giménez terminó llevándose tres puntos fundamentales ante el Neroazzurro, capiteaneado por Lautaro Martínez, que dejó su invicto en Madrid.

Atlético Madrid 2-1 Inter, los goles

A los 9 minutos de partido, el Atlético aprovechó un error rival en su campo para ponerse arriba de la mano del delantero de la Selección Argentina y la participación previa de otros dos albicelestes. Nahuel Molina fue el que recuperó y puso a correr a Giuliano Simeone, que sacó un centro que se desvió en el camino. La pelota le quedó a Javier Baena que, con alguna dificultad en el medio, terminó dejándosela a la Araña, quien con una definición de zurda estableció el 1-0.

No obstante, en un segundo tiempo que arrancó complicado para el Colchonero, el Inter logró empatar mediante una gran jugada colectiva. Ange-Yoan Bonny recibió de Piotr Zielinski y esperó el momento justo para devolverle la pared al polaco, que ya dentro del área abrió el pie y venció a Musso con gran categoría.

Parecía que el duelo terminaba en empate, sin embargo el poderío aéreo del Atleti le iba a dar un tanto agónico y una victoria importantísima. Antoine Griezmann ejecutó un córner perfecto que cayó en la cabeza de Giménez. El uruguayo saltó más que todos y con la testa desató el grito de todo el Metropolitano y el festejo loco de un Simeone que lo gritó a pura euforia.

Musso apareció cuando lo llamaron

El arquero argentino, que reemplaza a Jan Oblak por lesión, dio rápidamente muestras de seguridad cuando a los dos minutos lo llamaron a responder. Un tiro libre muy peligroso de Federico Dimarco se le cerró contra el palo de la barrera, pero el surgido en Racing metió una volada espectacular para evitar el tanto y mandar la pelota al córner.

Al igual que al comienzo de aquella primera mitad, Musso volvió a ganarle el duelo a Dimarco, esta vez en un mano a mano entre él y el carrilero italiano, que llegó rompiendo la defensa local, pero la salida del argentino resultó vital para acortárle el ángulo y terminar salvando el zurdazo de su rival con los pies.

Giuliano tuvo su gol

En una de las jugadas más peligrosas del Atlético Madrid en la segunda mitad, el hijo del Cholo tuvo una clara ocasión de poner a su equipo en ventaja nuevamente. En un contraataque, una pelota rebotada le quedó a Matteo Ruggeri, que sacó un centro de zurda al segundo palo en dirección de Simeone, quien llegando por detrás metió un remate de aire que se le fue apenas por encima del travesaño.

Formaciones

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Javier Baena, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny. DT: Cristian Chivu.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: François Letexier (Francia)

La previa

El conjunto dirigido por Diego Simeone se medirá ante uno de los líderes e invictos del certamen. El Atleti, con 6 puntos acumulados, necesita una victoria para no complicar su clasificación. El Cholo sufrirá las bajas de Marcos Llorente y Jan Oblak, y esta última le abre la puerta a Juan Musso para atajar en este duelo clave. Además, se espera que Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone salgan desde el arranque en el cuadro español.

Por otro lado, Inter viene de perder el derbi italiano contra Milan y perdió terreno en la Serie A, y buscará remediar aquella derrota con un nuevo triunfo que lo asiente como uno de los líderes de esta fase liga de la Champions. Con Martínez confirmado dentro del once y como capitán, el atacante argentino pretende estirar su gran racha goleadora en la competencia: ha marcado 12 goles en sus últimos 11 partidos de la UCL.