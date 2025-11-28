Una mujer murió dentro del casino de Cipolletti tras desplomarse frente a decenas de personas que quedaron shockeadas por la escena. La víctima, de más de 60 años, se descompensó en pleno salón y, pese a la rápida asistencia del personal, no pudo ser reanimada.

Anoche, entre las 20 y las 21, el lugar estaba repleto. La gente jugaba en las distintas mesas y maquinitas, cuando, de un momento a otro, el clima se quebró. La mujer cayó al piso y generó un silencio inmediato, de esos que congelan el aire. Algunos clientes intentaron ayudarla mientras otros se apartaban sin entender qué estaba pasando.

En paralelo, el personal del casino activó el protocolo interno y dio aviso al 911 RN Emergencias. Minutos después, los policías de la Comisaría 4° llegaron y armaron un cordón para evitar el amontonamiento alrededor del cuerpo. La escena era tensa: curiosos tratando de mirar, empleados conteniendo a los presentes y la música apagada de golpe para facilitar el trabajo del personal especializado.

Por otra parte, familiares de la víctima llegaron al lugar apenas se enteraron de lo ocurrido. Conmovidos y sin poder creerlo, aportaron datos sobre su salud a los investigadores. Esa información fue clave para orientar las primeras líneas de trabajo y reforzar la hipótesis de una descompensación súbita.

Además, los efectivos entrevistaron a varios testigos que estaban a metros de la mujer cuando se desplomó. Todos coincidieron en la misma secuencia: un malestar repentino, un paso en falso y la caída. El fiscal Guillermo Ibañez, tomó intervención y dispuso el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.