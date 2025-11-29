Un turista denunció el robo de cinco teléfonos celulares desde el interior de una cabaña en Junín de los Andes, a la que delincuentes ingresaron por una ventana que había quedado abierta. El hecho ocurrió el 22 de noviembre en un complejo ubicado sobre la calle Coronel Rhode y no presentó daños visibles, lo que reforzó la hipótesis de un hurto oportunista.

En el marco de la investigación, intervino la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, que trabajó junto al GEOP de Junín de los Andes bajo las directivas de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial. Tras las primeras verificaciones realizadas por personal de Comisaría 23° y el Comando Radioeléctrico, se avanzó con diversas tareas que permitieron orientar la pesquisa hacia un domicilio del barrio Chacra 30.

Este viernes, mediante orden judicial, se concretó un allanamiento en ese sector que permitió identificar al presunto autor, un hombre de 34 años. Durante la diligencia se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono Samsung, un Motorola Edge 20 Pro, una micro SIM y un pantalón vinculado al hecho.

Tras un allanamiento, detuvieron a una persona.

La información recolectada por los investigadores permitió reconstruir parte de la secuencia del robo, que habría ocurrido en un lapso breve en el que la víctima se ausentó del complejo turístico. El acceso sin violencia y la selección de objetos de valor coinciden con el perfil de un hurto planificado ante una oportunidad propicia.

Finalmente, el sospechoso fue demorado y notificado de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras la causa sigue su curso para determinar su responsabilidad y recuperar el resto de los elementos sustraídos.