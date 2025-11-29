Tres jóvenes emprendedores recibieron nuevos créditos provinciales de $3 millones cada uno, destinados a fortalecer sus proyectos y sumar herramientas clave para seguir creciendo. La entrega se realizó en el marco de una línea que apunta a mejorar las oportunidades de trabajo para juventudes y diversidades de Neuquén.

La firma fue encabezada por Luz Blanco, secretaria de Juventudes y Diversidad, quien remarcó que la provincia mantiene una política firme de acompañamiento. “Este gobierno cree muchísimo en ustedes, por eso buscamos las mejores posibilidades para que sus ideas sigan adelante”, expresó.

Uno de los créditos fue para un joven barbero de Neuquén capital que perdió sus herramientas por un desperfecto eléctrico y debió frenar su actividad. Con el financiamiento podrá equipar su nuevo local y retomar el ritmo de trabajo. “Ahora puedo proyectar de nuevo”, sostuvo.

Otra beneficiaria, dedicada a papelería creativa e impresiones 3D, explicó que venía recortando miles de stickers a mano y que la incorporación de maquinaria hará una diferencia central en su producción. “Es lo que necesitaba para profesionalizar el emprendimiento”, dijo.

El tercer crédito fue para una productora de panificados de Plottier, que destinará los fondos a la compra de insumos y un horno industrial. Contó que el proyecto comenzó de manera familiar y que este apoyo marca un antes y un después. “Estoy cerrando el año con un broche de oro”, aseguró.

La línea, que combina financiamiento y asistencia técnica, se implementa junto al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo y el Centro PyME-ADENEU. Según datos oficiales, en lo que va del año se han otorgado créditos a 244 jóvenes, con una inversión acumulada que ya supera los $1.076 millones.