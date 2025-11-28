En una semana en la que los incendios forestales perturbaron a la provincia, la tarde del viernes dejó un susto en la zona camino al Cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Un domo comenzó a arder y obligó a movilizar a varias instituciones de emergencia.

El aviso ingresó a las 15 y activó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de la localidad. Al llegar, las dos dotaciones confirmaron que no había personas dentro de la estructura, lo que permitió concentrar el trabajo en impedir que las llamas ganaran terreno hacia la vegetación del entorno.

Con apoyo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y del SIEN, lograron controlar el foco en poco tiempo. El lugar presentaba riesgo por la cercanía al bosque, pero la intervención conjunta evitó que el episodio escalara. Desde las instituciones remarcaron la importancia de notificar cualquier señal de humo para permitir respuestas rápidas como la de esta tarde.