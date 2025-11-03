Conmoción en Cipolletti: hallaron ahorcada a una joven estudiante de Medicina

Una joven de 23 años, estudiante de Medicina, fue hallada muerta este lunes por la mañana en un departamento de Cipolletti. El estremecedor hallazgo lo hizo su propio padre, quien había viajado desde Chichinales para visitarla como lo hacía todas las semanas. Según los primeros datos, se trataría de un suicidio, aunque la Justicia ordenó la autopsia para determinar si el cuerpo tiene signos de criminalidad, además Criminalística perita el inmueble para determinar si hay rastros de terceras personas.

Según pudo saber Mejor Informado, el hombre llegó alrededor de las 11 junto al propietario del inmueble, en calle Maipú. Había ido a verla y llevarle comida casera, como cada lunes. Pero esta vez, la rutina se rompió para siempre: al ingresar, la encontró ahorcada en su habitación. Trascendió que el padre había perdido comunicación con su hija, y como no le contestaba el teléfono es que decidió ingresar al departamento junto con al dueño.

Inmediatamente dio aviso a la Policía, y en pocos minutos el lugar se llenó de móviles, agentes y personal de Criminalística, además del personal del Ministerio Público. Los efectivos preservaron la escena y realizaron las pericias correspondientes, mientras la conmoción se apoderaba del barrio. La joven era oriunda de Chichinales y vivía en Cipolletti, donde cursaba Medicina, después de un paso por otra carrera universitaria. Sus allegados contaron que atravesaba desde hace un tiempo un anímico malo, aunque las causas del hecho serán confirmadas oficialmente una vez finalizados los estudios forenses.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de General Roca para realizar la autopsia, aunque por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, los forenses analizaban cuándo se le podría practicar los estudios correspondientes. La fiscalía de turno investiga las circunstancias de la muerte y ordenó distintas medidas periciales.