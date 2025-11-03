Cipolletti: otra vez encontraron drogas de diseño en el ingreso a una fiesta electrónica

Parece una escena que se repite cada fin de semana: música electrónica, luces, juventud y, entre medio, bolsitas con pastillas de colores y polvo blanco. En Cipolletti, el salón de eventos de la calle Julio Dante Salto volvió a ser escenario de un operativo de Toxicomanía. Esta vez, los agentes secuestraron un variado surtido de drogas sintéticas, cocaína y marihuana durante los controles.

El operativo comenzó en plena madrugada del domingo, cuando el personal especializado de la Policía de Río Negro interceptó a los asistentes antes de que cruzaran la puerta. En billeteras, bolsos y fundas de celulares encontraron de todo: LSD, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína y marihuana. Los reactivos químicos Narco Test se tiñeron de colores confirmando la sospecha de los uniformados.

Entre las sustancias incautadas había troqueles de LSD, pastillas rosas, polvo azul y bolsas con restos de cocaína. En total, más de quince gramos de estupefacientes listos para circular dentro del evento. Se labraron las actas correspondientes, bajo la supervisión de la fiscalía de turno.

Lo llamativo es que no se trata de un caso aislado. En ese mismo salón ya se registraron otros procedimientos similares: cada vez que se encienden las bandejas del DJ, aparecen también las drogas de diseño. Un patrón que preocupa a las autoridades y refuerza la necesidad de controles más estrictos en los accesos.