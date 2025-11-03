Filmaron a un borracho que manejaba en zigzag y casi provoca una tragedia en la Ruta 151: cayó a una zanja y lo rescataron

Filmado mientras ponía vidas en riesgo

El episodio ocurrió el sábado por la mañana, en el kilómetro 3 de la Ruta 151, cuando un grupo de petroleros que se dirigía a trabajar en Añelo presenció y registró con su teléfono el manejo temerario de una camioneta.

“Hoy a la mañana veníamos en tráfic subiendo a Añelo. Y saliendo de Cipolletti hacia 5 Saltos, un chico en estado de ebriedad total venía manejando de banquina a banquina. Hasta que terminó en una zanja y lo pudimos sacar”, relató uno de los testigos.

El video muestra cómo el conductor se cruzaba constantemente al carril contrario, mordía la banquina y puso en peligro varias veces la vida de otros automovilistas.

Alcoholemia extrema: gramos por litro de sangre

Fuentes policiales confirmaron que se trata de un joven de 33 años, residente de Cinco Saltos. Tras el incidente, se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó 1.67 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal. Esta persona, de la que aún no se conoce su nombre, ya no puede circular por las rutas, confirmaron.

El conductor terminó atrapado en una zanja, donde fue auxiliado por los petroleros que presenciaron el peligroso trayecto. Luego le realizaron el test de alcoholemia, que dio positivo con creces.

La colaboración ciudadana

Desde la fuerza destacaron que este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia, y solicitaron que los testigos denuncien inmediatamente llamando al 911 o a la dependencia policial más cercana.

“Ante casos así, es fundamental que la gente avise rápido para evitar accidentes graves”, indicaron desde la Policía.

Indignación y alerta en la ruta

El episodio generó bronca e indignación entre los conductores y vecinos, que cuestionaron la irresponsabilidad de quienes manejan borrachos y ponen en riesgo la vida de otros.

El video, compartido por los trabajadores petroleros, se volvió viral entre quienes circulan por la ruta y refuerza la necesidad de controles más estrictos y denuncias inmediatas.