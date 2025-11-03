La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un plan de “masacre escolar” luego de allanar una vivienda en el barrio porteño de Caballito y detener a un adolescente de 16 años que planeaba perpetrar un atentado en un colegio.

La investigación comenzó tras un informe del FBI remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, que alertó sobre un usuario en redes sociales con intenciones de realizar un tiroteo escolar.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificó al autor del mensaje y localizó su domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. Con la orden de la jueza María Servini de Cubría, los agentes realizaron el operativo.

Fanatismo nazi y arsenal en su habitación

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron réplicas de armas de fuego, dos cuchillos, gas pimienta, botellas tipo molotov, y una carta de despedida.

En la réplica de un subfusil se observaron inscripciones con los nombres de Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich (“Junior”), responsables de masacres en Nueva Zelanda, Noruega y Argentina, respectivamente.

La PFA informó que el adolescente mostraba una admiración por el régimen nazi y por autores de ataques múltiples.

El plan de ataque previsto para noviembre

Los investigadores hallaron un escrito detallando el plan, que incluía generar una distracción con una amenaza en un shopping cercano al colegio y luego ingresar al establecimiento disfrazado de policía para aislar a los alumnos y abrir fuego.

El joven fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y permanece bajo investigación judicial.

La versión de la familia del adolescente

Un familiar del menor sostuvo que los elementos secuestrados son réplicas utilizadas en deportes de airsoft, y aclaró que el joven se encuentra en tratamiento psicológico por depresión.

Según los mensajes difundidos en las últimas horas, el adolescente “está controlado en el hospital y sin custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”.