La Justicia de Córdoba confirmó este lunes la prisión preventiva para Pablo Laurta (39), acusado por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), ocurrido el pasado 8 de octubre en la capital provincial. La decisión fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, tras evaluar las pruebas reunidas en la investigación.

Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo de cinco años, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de violación de domicilio. De acuerdo con lo dispuesto por la fiscalía, el acusado continuará detenido en la cárcel de Cruz del Eje, mientras la causa sigue en etapa de instrucción.

Según la reconstrucción judicial, Laurta habría ingresado armado a la vivienda donde residían Luna y Mariel, y las ejecutó a quemarropa. Tras el ataque, escapó junto a su hijo, dando inicio a una fuga que terminó cuatro días después en Gualeguaychú, Entre Ríos, a casi 700 kilómetros del lugar del crimen.

El caso generó una profunda conmoción en Córdoba y reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia de género. Luna había denunciado reiteradas veces a su expareja y contaba con una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que no alcanzaron para evitar el trágico desenlace.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios para elevar la causa a juicio, mientras el Ministerio Público Fiscal provincial confirmó que Laurta permanecerá tras las rejas hasta que se dicten nuevas resoluciones judiciales.

El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio vuelve a poner en primer plano la urgencia de reforzar los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia, en una provincia que ya registra más de una decena de femicidios en lo que va del año.