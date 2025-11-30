Una vecina de San Martín de los Andes vivió una madrugada agitada luego de descubrir que delincuentes habían ingresado a su vivienda y robado una mochila con documentación, tarjetas y otros elementos de valor. Al detectar movimientos bancarios que ella no había realizado, decidió actuar por cuenta propia y terminó ayudando a la Policía a identificar a los presuntos responsables.

El episodio ocurrió en las primeras horas del jueves, cuando desconocidos entraron a una casa de calle General Roca sin dejar señales de forzamiento y sustrajeron distintas pertenencias de la dueña del lugar, que no estaba en el domicilio al momento del hecho. Cerca de las 2 de la madrugada, la mujer comenzó a recibir notificaciones de compras realizadas con sus tarjetas, lo que la alertó de que estaban siendo utilizadas por terceros.

Lejos de esperar al horario bancario para bloquear los plásticos, la víctima decidió seguir el rastro de los consumos. Uno de ellos se había efectuado en una estación de servicio YPF en calle Curruhuinca, por lo que se dirigió hasta allí. En el lugar encontró a un grupo de personas que sospechó podrían estar usando sus tarjetas. Para evitar exponerse, llamó a la Policía y brindó una descripción precisa de cinco sospechosos, entre adultos y adolescentes.

Con esa información, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron un rastrillaje por la zona. Aunque al comienzo no lograron ubicarlos, la mujer realizó la denuncia formal mientras el operativo continuaba.

Finalmente, alrededor de las 2:30, un patrullero que recorría el barrio El Arenal encontró a una mujer cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante. Al intentar identificarla, la sospechosa emprendió la fuga por calle Los Pinos, pero fue alcanzada y reducida a pocos metros.

Desde la Policía confirmaron que la detenida cuenta con un amplio prontuario delictivo. Quedó alojada en la Comisaría 43°, a disposición de la Justicia, mientras se investiga la participación del resto del grupo señalado por la víctima.