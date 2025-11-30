La guerra entre la China Suárez y Julieta Poggio no estalló de un día para otro. Muy por el contrario: se armó de manera silenciosa, con miradas cruzadas, comentarios al pasar y un nombre que funcionó como chispa inicial: Marcos Ginocchio. Desde ese momento, cada frase, cada gesto y cada aparición pública terminó sumándose a un historial que hoy ya parece definitivo.

El comienzo fue tan raro como explosivo. Julieta Poggio hablaba con total naturalidad sobre el vínculo emocional que había tenido con el ganador de Gran Hermano, y en una entrevista en Bondi abrió su intimidad sin filtro. “Era lo que siempre había soñado, lo que siempre había querido. Tenía todo y al mismo tiempo me sentía mal, como que nada me era suficiente. También se me juntó con que estaba media enamorada”, confesó al hablar del salteño. Todo iba en tono romántico hasta que llegó la pregunta que tensó el ambiente: si había “cruzado fechas” con la China. Y la respuesta fue inmediata: “No, no, no. Cero”. Paradójicamente, esa aclaración no calmó a nadie. En redes se leyó como una confirmación de que ambas se habían movido alrededor del mismo hombre, aunque en tiempos distintos.

Ese fue apenas el primer chispazo. El segundo llegó hace pocas semanas, durante un juego en Rumis (La Casa Stream), donde la consigna parecía inocente: completar definiciones en un rosco. Lizardo Ponce leyó: “Contiene i. Mujer que se fije en las parejas de otras personas”. Y Poggio disparó sin titubear: “China Suárez”. La risa colectiva no alcanzó para tapar la incomodidad. Ella intentó suavizarlo con un “Capciosa. Pregunta capciosa”, mientras Ponce aclaraba que la respuesta correcta era otra: “Era Tatiana”. Ese comentario, aun disfrazado de chiste, terminó quedando como un misil directo al historial de la actriz.

Pero el capítulo que desató el fuego definitivo ocurrió ayer, también en Rumis. Mientras el equipo hablaba de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, Poggio se mostró desorientada y lanzó la pregunta que encendió todos los alertas: “¿La China Suárez actúa?”. Lizardo respondió de inmediato, visiblemente incómodo: “Sí, actúa hace años la China”.

Esa frase llegó a oídos de la China Suárez, y ahí se acabó la paciencia. Desde sus redes la cruzó sin filtro, recordando incluso detalles de infancia. “Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, escribió. El mensaje cerró con amabilidad hacia Ponce: “Me alegra que te guste la serie”, como si quisiera marcar con precisión a quién iba dirigido el enojo.

Así, entre un romance inconcluso, respuestas filosas y comentarios que se acumularon sin vuelta atrás, quedó expuesto el verdadero origen de la pelea: un conflicto que empezó sin querer, se alimentó de malentendidos y hoy ya es una disputa abierta donde cada palabra suma tensión. Y mientras el público se pregunta si realmente “compartieron novio”, lo único claro es que entre la China Suárez y Julieta Poggio no quedó nada por debajo del radar.