Con la participación de 350 atletas se llevara a cabo este domingo 30 de noviembre la quinta edición de la Primeros Pinos Endurance Race, que tendrá este 2025 dos circuitos, uno de 12 kilómetros y el restante de 21.

La prueba que se pondrá en marcha a las 10 en el sector de la vieja hostería. es organizada por la Municipalidad de Zapala, tendrá lugar en Primeros Pinos, al pie del cordón montañoso del Chachil.

El circuito de 21 kilómetros será el más exigente, con subidas y bajadas pronunciadas, cruces de arroyos, entre ellos el del Carreri, y zonas de complejidad técnica como un sector de acarreo y otro cercano a antiguas minas abandonadas. En total, presenta un desnivel positivo de 930 metros.

En tanto, el trazado de 12 kilómetros es ideal para quienes buscan un desafío intenso pero accesible. Tiene un desnivel positivo acumulado de 340 metros e incluye dos cruces de arroyo, sectores con subidas y bajadas pronunciadas y tramos llanos que permiten recuperar ritmo.

Los corredores transitarán senderos que alcanzan los 1.700 metros sobre el nivel del mar, una característica habitual de esta carrera que suma un extra de dificultad. Ambas distancias contarán con dos puestos de hidratación, ubicados en puntos estratégicos determinados por la organización.

La acreditación primaria para los competidores es se realizará el sábado, de 16 a 19, en el Gimnasio Municipal. En tanto, aquellos que arriben el mismo día de la prueba, mañana domingo, podrán retirar su kit de competencia a partir de las 8.30.