El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un domingo 30 de noviembre marcado por inestabilidad en la provincia de Neuquén, con tormentas en distintos momentos del día y alertas por posible actividad eléctrica en zonas del centro y sur. Las condiciones climáticas incluirán ráfagas cercanas a los 50 km/h, con variaciones térmicas que irán desde los 9 hasta los 23 grados según la región.

Neuquén Capital: tormentas y chaparrones durante la jornada

En la capital provincial, el SMN anticipó tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de 16 y 19 grados respectivamente. Hacia la tarde persistirá el mal tiempo con tormentas y un ascenso térmico hasta los 23 grados, acompañado por viento del oeste de 23 a 31 km/h. Por la noche se prevén chaparrones, descenso a 20 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h desde el sudoeste.

Alerta amarillo para Zapala y San Martín de los Andes

Zapala permanece bajo alerta nivel amarillo por tormentas. Para la madrugada se espera inestabilidad con 9 grados, y durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado con 12 grados. Por la tarde podrían registrarse tormentas con un ascenso térmico hasta los 21 grados. Por la noche continuará mayormente nublado, con viento del oeste entre 32 y 41 km/h y probables ráfagas de hasta 50 km/h.

También bajo alerta amarilla, la ciudad de San Martín de los Andes tendrá tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, con temperaturas entre 9 y 12 grados. Por la tarde se prevén tormentas y un pico de 18 grados, para luego cerrar la jornada con cielo mayormente nublado y viento estable del oeste entre 23 y 31 km/h.

Chos Malal: tiempo variable y ráfagas en la noche

En Chos Malal se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, con 12 grados y viento leve del oeste. La mañana continuará parcialmente nublada con 15 grados, mientras que por la tarde podría haber nuevas tormentas aisladas con viento del oeste. Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con 18 grados y ráfagas que también podrían rondar los 50 km/h.