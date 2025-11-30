La noticia de que Muna Pauls estaba de novia había generado especulaciones, chistes y versiones cruzadas, pero el que terminó despejando todas las dudas fue su propio papá. En una entrevista con Implacables, Gastón Pauls se mostró más relajado que nunca y contó cómo vivió ese momento que, para muchos padres, suele venir cargado de celos y tensión.

Lejos de esa caricatura del “papá guardián”, el actor respondió con una sinceridad que sorprendió a todos. Cuando le preguntaron si era celoso, no dejó margen para la duda: “No, cero, al contrario”, afirmó sin titubear. Su frase marcó el tono del resto de la conversación y dejó en claro que para él el crecimiento de su hija es motivo de orgullo, no de alarma.

Luego profundizó en lo que significa esta nueva etapa para Muna Pauls. “Me parece que es parte de su crecimiento, de su amor y del hermoso corazón que tiene”, dijo, celebrando la sensibilidad y la madurez de la joven. Para Gastón, acompañar a su hija implica aceptar también esos primeros vínculos afectivos que construyen identidad y experiencia.

Incluso se refirió al joven que está con ella, algo que muchos esperaban escuchar con cierta cautela. Sin embargo, su respuesta fue tan cálida como frontal: “Él también tiene un hermoso corazón”, aseguró, dejando claro que no solo aprobó la relación sino que se sintió agradecido por ver a su hija bien acompañada en esta etapa de su vida.

También reflexionó sobre su propio rol como padre, un lugar que abraza desde la observación respetuosa y el afecto. “Más que celoso, estoy disfrutando lo que la vida me está mostrando y lo que ella también va compartiendo conmigo”, explicó, dejando al descubierto un tipo de paternidad basada en la confianza y no en el control.

En el cierre de la entrevista, el actor volvió a hablar de su costado social y del trabajo que sostiene desde hace años en la Casa de la Cultura de la Calle. Allí recordó: “Seguimos asistiendo a gente que está en situación compleja, tanto la que está en la calle como la que está en situación de vulnerabilidad de derechos o de consumo de sustancias”, reafirmando una misión que nunca abandonó.

Finalmente, dejó una reflexión que resume su compromiso personal y profesional: “Mientras eso siga tristemente ocurriendo, nosotros vamos a seguir ahí, tratando de acompañar”. Así, entre su rol de padre presente y su labor social constante, Gastón Pauls volvió a mostrar la sensibilidad que lo caracteriza.