Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Ferroviario viene de dejar en el camino a San Lorenzo de Almagro en un partido polémico; el Pincha le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central y lo dejó afuera en Arroyito, en una semana que dejó ecos, controversias, sanciones a futuro por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y una grieta entre los que avalan una conducción polémica actual de AFA y los que se oponen como la entidad de la capital bonaerense.

El cotejo se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El Pincha llega a este cruce tras dar el golpe en Rosario: venció por la mínima al campeón defensor gracias al tanto de Edwin Cetré y eliminó a un Rosario Central que era candidato. El equipo de Eduardo Domínguez logró cortar así una racha de tres derrotas consecutivas.

Del lado del Ferroviario, el equipo de Omar De Felippe viene de imponerse 2 a 1 a San Lorenzo para asegurar la localía en esta instancia. Central Córdoba acumula siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates, mostrando solidez y competitividad.

En Central Córdoba, Lucas Abascia y Gabriel Florentín sostienen la estructura defensiva, complementados por el buen presente de Matías Perelló y Leonardo Heredia.En Estudiantes, vuelve Santiago Ascacíbar tras cumplir suspensión, acompañado por Santiago Núñez, Cristian Medina y Edwin Cetré, clave en la clasificación.

El Pincha festejó en el Gigante de Arroyito el fin de semana pasado, quiere repetir en El Madre de Ciudades

Probables Formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Hora de Inicio 21.30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades