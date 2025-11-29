Este domingo se pondrá en marcha con los partidos de ida la segunda fase del Torneo Regional Amateur 2025/2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para la Ligas del Interior, el Consejo Federal.

Los partidos se jugarán en Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche y Río Colorado, con la participación de dos representativos de la región. Deportivo Roca por la Liga Deportiva Confluencia y San Patricio de El Chañar por la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

El certamen más federal del futbol argentino culminó la fase de grupos que dejó a los 12 clasificados a los octavos de final, denominada como la “Tercera Ronda”. Los once ganadores de cada grupo y el mejor segundo. En esta edición, los segundos (del segundo al noveno lugar), ocho equipos en total, disputarán la “Segunda Ronda”, una llave de ida y vuelta para completar los 16 equipos que jugarán los octavos de final.

En San Carlos de Bariloche, San Patricio del Chañar que iniciará la llave ante Cruz del Sur de la ciudad del sur rionegrino. Se jugará en el estadio municipal José Antonio Jalil de Mitre y Ángel Gallardo, desde las 17, con Agustín Linares como árbitro principal con la asistencia de Luciano Tolosa y Jhonatan Balda como jueces de línea y Juan Bertoya como cuarto colegiado, todos de la Liga Rionegrina de Viedma.

El Santo conoció el jueves su clasificación luego de la resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal que le otorgó los puntos tras la suspensión del duelo ante Alianza de Cutral Co que decidió no presentarse a jugar la sexta fecha por amenazas. Con los puntos obtenidos quedó como escolta del Gallo en el grupo siete con 9 puntos. Cruz del Sur quedó segundo de la zona 5 con 9 unidades, detrás de Estudiantes Unidos.

En tanto, Deportivo Roca que se enfrentará a Independiente de Río Colorado en condición de visitante este domingo a partir de las 18. En el estadio Antonio López Belzagui en el norte de la provincia de Río Negro. Sebastián Navarro será el juez principal y tendrá la asistencia de Juan Manuel Vega y Juan Sepúlveda, mientras que Matías Islas completará la cuaterna, todos de la Liga del Sur de Bahía Blanca. "El Naranja" fue el escolta de La Amistad de Cipolletti, con 11 puntos en el grupo 9. Independiente por su parte alcanzó las 10 unidades quedando detrás del Deportivo Villalonga en la zona 8.

El resto de las llaves se completan con Bancruz de Río Gallegos que recibirá a Camioneros de Ushuaia a partir de las 14 en la capital de Santa Cruz. Y la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia ante Independiente de Puerto San Julián representante de la liga santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena a las 17.

Las cuatro llaves se definirán el próximo 7 de diciembre.