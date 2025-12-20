La Legislatura de Chubut aprobó el Presupuesto 2026 que presentó el Poder Ejecutivo, con el acompañamiento de los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.

Los bloques Arriba Chubut, el Frente de Izquierda y el PICH votaron en contra del cálculo recursos, fijado en un monto de $3.395.223.914.810.



Además, los diputados votaron de manera conjunta y sancionaron los presupuestos remitidos por el Poder Judicial y la propia Legislatura.



La diputada de Despierta Chubut, Jacqueline Caminoa, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expuso que el Presupuesto 2026 del Ejecutivo fue diagramado sobre la base de una inflación estimada del 10,1%, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar que ronda los $1.423 a diciembre del 2026, de acuerdo los índices oficiales.



Mencionó que los ejes principales del Gobierno de Ignacio Torres son seguir avanzando en las políticas de educación, seguridad y salud. En educación “el programa contempla continuar con un plan de alfabetización, regularización de agentes auxiliares, la compra de equipamiento tecnológico para las aulas y mobiliario, y avanzar con escuelas de jornada completa”, mencionó.



En materia sanitaria, destacó Caminoa, continuarán con el “fortalecimiento de equipos asistenciales, un plan materno infantil, el equipamiento del Hospital de Trelew y continuar con el programa de telemedicina”. Y en seguridad “se hace hincapié en un programa ambicioso sobre videovigilancia para las principales ciudades”.



A su vez, la diputada destacó que incluye obras importantes como la estación transformadora de Epuyén, el plan de abastecimiento eléctrico de la Comarca Andina, acueducto en las Golondrina, además de los hospitales de Esquel, Epuyén y Lago Puelo.



También mencionó que incluye el dragado y reparación de puertos y la protección costera del Puerto Rawson, además de la reparación de las rutas provinciales, planes de viviendas y obras para las pequeñas localidades.



El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó que no iban a acompañar el Presupuesto al entender que es “deficitario” y no está garantizado que vayan a “ejecutar” las obras previstas.



La diputada del PICH, Andrea Toro, presidenta de la bancada, se expresó en el mismo sentido que Pais al considerar que prevé gastos que son superiores a los recursos disponibles.



Régimen de Abstención de Débito Laboral

Además, la Legislatura sancionó el Régimen de Abstención de Débito Laboral y Retiro Voluntario que presentó el Ejecutivo.



La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.



En cambio, los bloques de Arriba Chubut, el PICH y el Frente de Izquierda votaron en contra.



La diputada de Despierta Chubut, Sonia Cavagnini expuso que esta iniciativa se apoya en el censo que hizo el Gobierno en la Administración Pública, y explicó que con esta normativa el personal suspende hasta cinco años la prestación percibiendo el 60% de los haberes y con aportes jubilatorios del 100%.



Al mismo tiempo, continuó, los retiros voluntarios contemplan la desvinculación inmediata del personal con una indemnización de un salario por año.



Cavagnini mencionó que los objetivos que persigue esta ley son “ordenar la estructura ocupacional de la Provincia, optimizar el gasto público y modernizar el estado”.



Por su parte, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, expuso que “tenemos una mirada distinta, notamos que se trata de un claro retroceso para la Provincia”.



Pais consideró que “no hay una vocación real de solucionar un problema que es constante”, considerando que la situación de los empleados públicos es muy dispar.



Financiamiento para la ejecución del acueducto de Comodoro Rivadavia

La Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de hasta 150 millones de dólares para ejecutar la obra del acueducto Comodoro Rivadavia, que beneficiará a unos 300.000 habitantes de la zona sur de la Provincia.



Se trata de una obra que los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly esperan desde hace décadas. Consiste en la construcción de una nueva conducción de 41 kilómetros, entre las estaciones de bombeo de Valle Hermoso y Cerro Negro; incluye además la construcción de dos cisternas en Cerro La Mata, una línea de alta tensión de 132 kv y una Estación Transformadora en Sarmiento.



El proyecto salió aprobado con los votos del bloque Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.



