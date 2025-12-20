El gobierno nacional afirmó que la pobreza alcanzó el 27,5% durante el tercer trimestre de 2025 y destacó que se trata del nivel más bajo registrado desde 2018. Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Capital Humano y se apoyan en información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La proyección fue elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y, según el Ejecutivo, refleja una caída interanual de 10,8 puntos porcentuales. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el oficialismo asegura que la pobreza se redujo en más de 27 puntos.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el indicador confirma una tendencia descendente sostenida, luego de haber alcanzado su pico en el primer trimestre de 2024. “Este descenso se explica por el freno a la inflación y por una política de transferencias más focalizada hacia los sectores vulnerables”, indicaron en un comunicado oficial.

El informe también remarca una baja de la indigencia, que se ubicó en el 5,4%. Según el Ministerio de Capital Humano, la pobreza extrema cayó 14,8 puntos porcentuales desde el inicio de la actual gestión. “Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, sostuvieron desde el organismo.

Otro de los datos que el Gobierno puso en relieve es la evolución de los ingresos. Entre enero y septiembre de este año, los salarios registraron una suba superior al aumento de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total, lo que habría impactado de manera directa en los indicadores sociales.

Los números difundidos anticipan lo que podría reflejar el próximo informe semestral del INDEC. En su último reporte oficial, correspondiente al primer semestre de 2025, el organismo había informado una pobreza del 31,6% y una indigencia del 6,9%, ambas en retroceso frente a los valores del año anterior.