La investigación por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos sumó en las últimas horas datos escalofriantes. Los peritos de la morgue de Paraná confirmaron que la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza antes de ser descuartizada, según revelaron los resultados de la autopsia difundidos por la Justicia.

El principal acusado es Pablo Laurta, el mismo hombre imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido días después en Córdoba. Los investigadores creen que el crimen del remisero fue el primer paso de una secuencia planificada que culminó con los asesinatos de las dos mujeres.

Según la reconstrucción judicial, la noche del 8 de octubre, Palacio tomó un viaje “ejecutivo” hacia Córdoba a bordo de su Toyota Corolla blanco con techo negro. Horas más tarde, su teléfono se apagó y su vehículo apareció incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en las afueras de la capital cordobesa. Desde entonces, nada se supo de él hasta que sus restos fueron hallados fragmentados en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

Las pericias determinaron que Laurta habría matado al remisero para usar el auto en su huida y así llegar a Córdoba, donde ejecutó el crimen más brutal de la secuencia: el asesinato de su expareja Luna Giardina (26) y de su suegra Mariel Zamudio (54).

De acuerdo con la investigación, Laurta ingresó armado a la vivienda de las víctimas, disparó a quemarropa, y luego escapó con el hijo de cinco años que tenía con Luna. Tras una intensa búsqueda, fue detenido cuatro días después en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, junto al niño.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, amplió esta semana las imputaciones contra el acusado. Laurta enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género por el asesinato de Luna, además de homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra su madre y violación de domicilio.

Por orden judicial, el hombre de 39 años permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, mientras avanzan en paralelo las causas por los crímenes cometidos en ambas provincias.

El caso sacude nuevamente a la opinión pública por la violencia extrema y la secuencia premeditada de los hechos, pero también por las fallas en el sistema de protección: Luna había denunciado reiteradas veces a su agresor, contaba con una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que no alcanzaron para evitar su femicidio.