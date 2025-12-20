Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde no logró sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026 que contemplaba la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, el oficialismo decidió recalibrar su estrategia legislativa. Ahora evalúa introducir modificaciones en el Senado y, en caso de ser necesario, volver a convocar a una sesión en la Cámara baja los días 29 o 30 de diciembre para intentar reponer los artículos rechazados por la oposición.

Fuentes del oficialismo señalaron a Noticias Argentinas que se trabaja en alternativas, ya sea mediante cambios al texto original o a través de nuevas leyes específicas que permitan alcanzar los mismos objetivos. En ese eventual escenario, también podría tratarse la denominada “Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario”, cuyo debate quedó trunco en la última sesión.

La posibilidad de sesionar entre las fiestas dependerá de los acuerdos que se alcancen en el Senado, que podría aprobar el Presupuesto sin cambios o introducir modificaciones que obliguen a su regreso a Diputados.

En el oficialismo reconocen que la derrota del capítulo 11 estuvo vinculada a la estrategia de concentrar múltiples medidas sensibles en un solo apartado, lo que terminó unificando rechazos. Admiten además que la redacción y los tiempos no fueron los adecuados y que la negativa a votar artículo por artículo incrementó el costo político. Aun así, evalúan que algunos puntos podrían recuperarse, como la limitación del régimen de zona fría para el gas o cambios en la actualización automática de prestaciones de la ANSES.

Más allá de las tensiones con bloques aliados, en La Libertad Avanza sostienen que el balance general de la sesión fue positivo. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios, se ganaron la mayoría de las votaciones y se logró la media sanción del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal. También subrayan que el Presupuesto mantiene el objetivo de superávit fiscal y que la reacción de los mercados fue favorable, mientras que la tercera iniciativa quedó pendiente por la extensión de la sesión y la falta de quórum en la madrugada.